Мэр Челябинска не понял претензий главы региона

Глава Челябинска Владимир Елистратов не понял претензий врио губернатора Алексея Текслера, раскритиковавшего концепцию развития общественного транспорта областного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Челябинска Владимир Елистратов заявил, что городские чиновники не работают над устранением замечаний главы Южного Урала Алексея Текслера по поводу кнцепции развития городского транспорта. «По данной концепции еще не было должного обсуждения. Будет конкретизация – будет работа. Конкретных претензий нет, есть претензии по объему и полноте предоставленной информации», – заявил мэр.

Напомним, ранее врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер жестко раскритиковал представленную ему администрацией города концепцию развития общественного транспорта в Челябинске.

«Получил на стол документ, в котором нет ни актуальных данных о состоянии системы общественного транспорта, ни анализа причин, как мы пришли к такой критической ситуации, ни четких планов. Выделять 7 миллиардов рублей под такой размытый проект – это очень сомнительная история, – написал глава региона в своем аккаунте в Instagram. – Честно говоря, думал, что поняли. Но вынужден еще раз подчеркнуть для всех: по-старому уже не будет. Поручил полностью переделать дорожную карту. Необходимо привлечь экспертов, учесть передовой опыт, а если в штате руководителей в городской администрации не хватает компетенций – принять кадровые решения».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.19

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