На Южном Урале женщина погибла под поездом

В Челябинской области выясняют подробности гибели женщины на железной дороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, утром 19 мая на 6 железнодорожном пути станции Карталы-2 грузовым поездом смертельно травмирована 36-летняя женщина. По данному факту проводится доследственная проверка.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя Магнитогорского следственного отдела на транспорте следственного управления, а также оперативных сотрудников линейного отдела полиции на станции Карталы ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, эксперта-криминалиста.

По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути по служебному переходу, не предназначенному для прохода граждан.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств несчастного случая, следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники локомотивной бригады, родственники пострадавшей. Вместе с тем проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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