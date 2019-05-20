Глава Южного Урала разрешил интригу вокруг выборов в Челябинскую гордуму

Врио губернатора Алексей Текслер перенес реформу выборов в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к прямым выборам в Челябинскую городскую думу планируется вернуться через 5 лет. Об этом глава Южного Урала Алексей Текслер заявил сегодня в ходе встречи с депутатами Законодательного собрания Челябинской области.

«Люди не знают своих депутатов. Я думаю, что должны быть изменения, что через пять лет мы должны вернуться к прежней схеме, когда люди напрямую выбирают гордуму. А пока надо работать с учетом внутригородского деления Челябинска», – сказал врио губернатора.

Таким образом, в сентябре выборы городского парламента пройдут по действующей схеме: горожане будут голосовать за претендентов на мандаты районных советов, а уже райсоветы выберут своих представителей в Челябинскую городскую думу.

Своим заявлением глава региона разрешил многомесячную интригу вокруг сентябрьских выборов, ведь во время своей первой пресс-конференции Алексей Текслер заявил о необходимости вернуться к прямым выборам депутатов городской думы.

Теперь за мандаты депутатов райсоветов развернется нешуточная борьба. Тем более, что у внутригородских районов могут, наконец-то, появиться деньги. На это направлена еще одна инициатива врио губернатора – удвоение бюджета районов Челябинска. «Предлагаю увеличить норматив отчисления районам Челябинска по земельному налогу с 3 до 30%, что даст им до 400 миллионов рублей в год и даст стимул для улучшения собираемости налогов», – сказал г-н Текслер.

При этом выпадающие расходы городской казны глава Южного Урала предложил покрыть, увеличив на 10% отчисления из налога по упрощенной системе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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