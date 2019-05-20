В Челябинске дети наткнулись на тлеющий труп

В Челябинской области дети нашли догорающий труп.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в лесопосадке на территории Тракторозаводского района областного центра.

Игравшие в лесу дети наткнулись на труп мужчины. При этом, по словам горожан, труп тлел. «Говорят, труп обнаружили в кустах, – цитирует «Первый областной» сотрудницу магазина, куда кинулись дети, чтобы сообщить о жуткой находке. – Я сначала думала, он живой, хотела воды дать. Мне сказали, что уже погиб. Я сразу вызвала полицию. Мальчишки, которые нашли его, давали показания».

Ориентировочно, погибшему чуть больше 30 лет. Возможно, он загорелся, пытаясь согреться ночью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.19

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