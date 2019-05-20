Теперь официально: правительственный медиахолдинг Южного Урала возглавил варяг

Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин уходит с ОТВ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области, с 21 мая новым генеральным директором АО «Обл-ТВ» будет назначен Олег Гербер.

«Действующий руководитель медиахолдинга Олег Дубровин рассматривает ряд предложений, которые позволят ему в большей мере сосредоточиться на работе в Общественной палате Челябинской области, возглавляемой им с сентября 2016 года», – уточнили в пресс-службе южноуральского кабинета министров.

Впрочем, год назад, когда г-н Дубровин к удивлению профессионального журналистского сообщества возглавил правительственный медиахолдинг, объединивший две телеканала, две радиостанции и интернет-сайт, не считал, что новая должность помешает ему «сосредоточиться на работе» в ОПЧО.

Олег Гербер, как и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, окончил Норильский индустриальный институт. Также он работал в мэрии Норильска (будущий глава Южного Урала также был сотрудником администрации этого города). Роднит нового гендиректора ОТВ и работа в компании «Полюс Золото», в которой до переезда в Челябинск Олег Гербер занимал пост директора по работе с государственными органами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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