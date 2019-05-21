Из-за опасного заболевания ввели ограничения на ввоз коз и овец из Казахстана

Введены временные ограничения в связи с регистрацией очага оспы коз и овец в Мангистауской области Республики Казахстан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 14 мая введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию с территории Мангистауской области Республики Казахстан.

Ограничения вводятся на ввоз:

живых овец и коз, а также восприимчивых животных;

мяса, мясопродукции, молока и молочных продуктов, другого сырья и изделий, полученных от убоя овец и коз (не прошедших термическую обработку, достаточную для уничтожения патогенных микроорганизмов);

кормов и кормовых добавок, содержащих продукты переработки овец и коз (не подвергнутых тепловой обработке при температуре не менее 70 градусов по Цельсию);

генетического материала мелкого рогатого скота;

бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и переработки овец и коз.

Такая мера принята в связи регистрацией очага оспы овец и коз в селе Кызылозен Тупкараганского района Мангистауской области.

Одновременно вводятся временные ограничения на транзит по территории Российской Федерации мелкого рогатого скота и восприимчивых видов животных, происходящих из вышеуказанной области.

В случае ввоза указанных животных и продукции на территорию Российской Федерации будет осуществлен возврат их по месту выхода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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