Из-за опасного заболевания ввели ограничения на ввоз коз и овец из Казахстана

Введены временные ограничения в связи с регистрацией очага оспы коз и овец в Мангистауской области Республики Казахстан.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 14 мая введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию с территории Мангистауской области Республики Казахстан.
Ограничения вводятся на ввоз:
живых овец и коз, а также восприимчивых животных;
мяса, мясопродукции, молока и молочных продуктов, другого сырья и изделий, полученных от убоя овец и коз (не прошедших термическую обработку, достаточную для уничтожения патогенных микроорганизмов);
кормов и кормовых добавок, содержащих продукты переработки овец и коз (не подвергнутых тепловой обработке при температуре не менее 70 градусов по Цельсию);
генетического материала мелкого рогатого скота;
бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и переработки овец и коз.
Такая мера принята в связи регистрацией очага оспы овец и коз в селе Кызылозен Тупкараганского района Мангистауской области.
Одновременно вводятся временные ограничения на транзит по территории Российской Федерации мелкого рогатого скота и восприимчивых видов животных, происходящих из вышеуказанной области.
В случае ввоза указанных животных и продукции на территорию Российской Федерации будет осуществлен возврат их по месту выхода.
Челябинск, Виктор Елисеев
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