Представитель Магнитки стал одним из лучших директоров по закупкам в России

Представитель ММК признан одним из лучших директоров по закупкам в России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», начальник управления категорийных закупок ММК Павел Васев стал лауреатом профессиональной премии «Лучший директор по закупкам» 2019 года. Масштабные преобразования в закупочной деятельности, осуществляемые на ММК, позволили значительно повысить эффективность системы снабжения компании.

Рейтинг директоров по закупкам составляется второй год подряд, его организаторы – «Ассоциация директоров по закупкам» и рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). В списке участвуют руководители закупочных подразделений предприятий, чья годовая выручка в 2016-2018 годах превышала 5 миллиардов рублей. Павел Васев в этом году вошел в топ-30 лучших директоров.

Закупочная деятельность ММК не первый раз получает высокую оценку экспертов. Ранее Магнитка неоднократно становилась победителем ежегодного всероссийского конкурса «Лидер конкурентных закупок». В частности, в прошлом году компания была награждена за лучший проект по модернизации бизнес-процессов в закупках. По его результатам в системе снабжения ПАО «ММК» произошли принципиальные организационные и структурные изменения и был успешно внедрен новый – категорийный – подход к процессу выбора поставщика.

В частности, одним из нововведений текущего года стало внедрение категорийных стратегий в так называемых «малых закупках»: это закупки метизов, инструментов, трубопроводной арматуры, строительных материалов, электротехнического оборудования, канцтоваров, хозтоваров, бытовой техники по каталогам крупных производителей либо в интернет-магазинах комплексных поставщиков. Суть нового подхода состоит в том, что с выбранными поставщиками заранее заключаются договоры, по которым предусмотрены корпоративные скидки. Цеха выбирают товары непосредственно из имеющейся у поставщика номенклатуры, после чего без промедлений формируется заявка на поставку. Эта схема исключает необходимость дополнительных согласований, существенно снижает транзакционную нагрузку и значительно ускоряет процесс закупок. Благодаря категорийному подходу общее количество проведенных торгов по электротехническому, IT-оборудованию и контрольно-измерительным приборам сократилось с 1437 в 2017 году до 1308 в прошлом году. Прогноз на 2019 год – не более 450 торгов, что дает трехкратное снижение за три года.

Данный подход экономит не только время, но и финансовые ресурсы, поскольку поставщикам также удобнее работать с заранее утвержденными товарными номенклатурами, и они готовы предоставлять скидки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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