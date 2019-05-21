В Катав-Ивановске детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму глаза воспитанника

В Катав-Ивановске суд взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда за полученную травму в детском саду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Катав-Ивановска провело проверку по факту получения травмы малолетним воспитанником детского сада.

Установлено, что во время пребывания в образовательном учреждении 4-летний воспитанник детского сада получил травму глаза, причинившую вред здоровью средней тяжести.

«По вине образовательного учреждения, не обеспечившего в полной мере безопасность своих воспитанников, несовершеннолетний испытал нравственные и физические страдания, которые были вызваны причинением ему телесных повреждений, лечением путем оперативного вмешательства, а также последующим постоянным лечением. Длительное время из-за нахождения на лечении несовершеннолетний был лишен возможности посещать дошкольное учреждение и общаться со сверстниками», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

С целью восстановления нарушенных прав ребенка городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда.

Судом в пользу малолетнего ребенка с дошкольного образовательного учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.05.19

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