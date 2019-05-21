В Златоусте стая собак набросилась на восьмилетнюю девочку

В Челябинской области стая бездомных псов набросилась на школьницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 17 мая во дворе дома №15 по улице Бориса Ручьева.

Ребенок в это время шел в музыкальную школу, когда его окружили шесть бродячих псов. Восьмилетнюю школьницу спасли прохожие: увидев приближающихся взрослых, собаки бросились наутек.

Школьница, которую собаки протащили по земле, получила не менее десяти ран. Не пострадало лишь лицо: девочка закрывала его руками. Ребенка увезли на «скорой». При этом, по словам жителей окрестных дворов, агрессивная свора продолжает держать горожан в страхе до сих пор.

В мэрии Златоуста утверждают, что часть животных уже отловили и отправили к ветеринару. Но признают, что ситуация с отловом бездомных собак пока сложная. Контракт на отлов и содержание заключен, уверяют чиновники. И отлов начался еще в середине апреля. Но пока количество пойманных псов невелико, так как муниципальных вольеров пока нет.

Жители двора, где произошло нападение, чиновникам не верят. «Конечно же, никого не ловили ни вчера, ни сегодня. Одно враньё! – цитирует 31tv.ru горожанку. – Завтра только с утра поедут стрелять снотворным двое наших мужчин, и то только сучку, у которой течка, а всех остальных не знаю, кто ловить будет… девать то их не куда». Между тем, по словам местных жителей, собаки уже после ЧП успели загрызть дворового кота.

В свою очередь, в мэрии обещают проконтролировать ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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