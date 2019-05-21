На трассе под Челябинском два человека погибли в перевернувшемся авто

В Челябинской области в опрокинувшейся легковушке погибли два человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 20 мая, в 15:50 на полевой дороге между сел Мордвиновка и Сосновка на территории Увельского района.

58-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21112, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание, уточнили в пресс-службе силового ведомства. В результате ДТП сам водитель и 62-летний пассажир мужчина от полученных травм скончались на месте происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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