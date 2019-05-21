Чишма, похоже, всё: в южноуральском минэкологии не смогли рассказать о строительстве полигона ТКО

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев обошел молчанием строительство полигона в Чишме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тема строительства полигона твердых коммунальных отходов для Челябинского кластера возникла во время презентации проекта «РосРАО» по рекультивации городской свалки.

Вопрос строительства в Чишме нового полигона ТКО подняла депутат Полетаевского совета Юлия Кудашова. «Когда челябинскую городскую свалку закрыли, весь поток ТКО из Челябинского кластера направили на полигон в Полетаево, – напомнила экоактивистка. – На сегодня первая чаша полигона практически заполнена. Строится вторая чаша, но, боюсь, и она заполнится очень быстро».

К тому же, изначально жителей Полетаево заверяли, что перенаправление мусора на расположенных у них полигон – временное решение, до тех пор, пока не будет постоянный полигон в поселке Чишма. «Как обстоят дела со строительством полигона в Чишме? Там, вообще, что-нибудь делается?" – спросила Юлия Кудашова.

Ответить на вопрос депутата попытался министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев. Впрочем, все его усилия оказались направлены на доказательство необходимости закрытия челябинской городской свалки и утверждении оптимистичных перспектив полигона ТКО в Полетаево. «Действительно, мощности первой чаши на сегодня невелики, – признал чиновник. – Строится вторая чаша, она будет чуть меньше первой. В планах также строительство третьей чаши – в 10 раз больше первой. Кроме того, обслуживающая организация полигона планирует заняться сортировкой ТКО на первой чаше. Так что нет оснований опасаться быстрого истощения мощностей полигона».

Что касается строительства постоянного полигона в Чишме, министр не обмолвился о нем ни словом. Чем только увеличил беспокойство южноуральцев. Не исключено, что громко распиаренный проект давно уже похоронен. А у полетаевцев есть все перспективы жить рядом с невероятной горой мусора поколениями. Впрочем, чиновников минэкологии такая перспектива, по всей видимости, вполне устраивает.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.05.19

«Пора строить бараки для беженцев»: Жириновский предрек новую большую войну. / На трассе под Челябинском два человека погибли в перевернувшемся авто. / В Златоусте стая собак набросилась на восьмилетнюю девочку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»