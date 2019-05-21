Прокуратура обжаловала решение по делу челябинского врача, из-за которого погибла пациентка

Прокурор в кассационной инстанции обжаловал решение о прекращении уголовного дела в отношении врача челябинской больницы, подозреваемого в причинении смерти пациентке.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, 7 марта нынешнего года Калининский районный суд удовлетворил ходатайство следственного органа о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей в отношении лица, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.

Апелляционным постановлением Челябинского областного суда от 6 мая постановление Калининского районного суда Челябинска оставлено без изменения.

«Органами предварительного расследования установлено, что в 2017 году врач-хирург хирургического отделения №2 ГБУЗ «Областная клиническая больница №3» вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустил дефекты в ходе лечебно-диагностического процесса, что привело к поздней диагностике развившихся послеоперационных осложнений и смерть пациентки», – рассказали в надзорном ведомстве.

Государственный обвинитель настаивает: что причиненный преступлением вред не заглажен, а совершенное деяние не перестало быть общественно опасным, так как хирург, допустивший трагическую ошибку, продолжает заниматься врачебной деятельностью.

Между тем, санкция вменяемой подозреваемому статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Первым заместителем прокурора области в президиум Челябинского областного суда внесено кассационное представление об отмене судебных решений и возвращении материалов уголовного дела руководителю следственного органа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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