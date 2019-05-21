Два челябинских поселка останутся без холодной воды

В Советском районе Челябинска отключат холодное водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 22 мая, в связи с проведением плановых работ на водоводе большого диаметра будет прекращена подача холодной воды в поселках АМЗ и Мебельный.

С 08:30 до 24:00 специалисты предприятия проведут ремонт на сетях. На время проведения работ во всем поселке АМЗ и частично поселке Мебельный, включая жилые многоквартирные дома, административные здания, частный жилой фонд будет прекращена подача воды. Соответствующие телефонограммы переданы по управляющим компаниям и на предприятия, жителям рекомендуют сделать запас воды заблаговременно.

Полный список домов можно посмотреть на сайте МУП «ПОВВ» в разделе «Отключения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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