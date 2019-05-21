В Магнитогорске полиция задержала двух безработных с кило «синтетики»

Двум магнитогорцам грозит пожизненное заключение за килограмм наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Магнитогорску в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых за покушение на сбыт наркотических средств.

В ходе обыска по адресу временного проживания ранее не судимых и неработающих 36-летнего и 24-летней жителей города, следователем по особо важным делам отделения по расследованию уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков СУ СКР совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД обнаружено и изъято наркотическое средство суммарной массой более одного килограмма.

Полицейские установили, что южноуральцы приобрели наркотическое средство синтетического происхождения с целью последующего сбыта на территории Магнитогорска при помощи временных тайников-закладок. Сбыт планировали осуществлять посредством сети Интернет.

По данному факту в следственном управлении УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция данной части статьи – пожизненное лишение свободы.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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