«Успеть до полуночи»: мэрии Челябинска дали крайний срок для уборки мусора

Правительство региона дало мэрии Челябинска последнюю попытку убрать мусор после субботников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», замминистра строительства и инфраструктуры области Иван Белавкин раскритиковал работу властей Челябинска по уборке мусора.

В ходе организованной сегодня инспекционной поездки по областному центру выяснилось, что по части адресов, ранее направленных мэрии, мусор так и не убрали. Вдобавок, появились новые адреса, по которым представитель областного министерства высказал замечания.

«Мы были на точках, которые нам были известны – в центре города и Советском районе, но и по ходу движения видели неубранный после субботников мусор, – рассказал Иван Белавкин представителям СМИ. – Много обрези от деревьев, кустов, много мешков с листвой. В частности, на одной из точек все это было складировано возле источника воды, которым пользуются жители. Это лежит здесь не день и не два. Задача та же самая: до конца суток убрать этот мусор. Папка с фотографиями уже подготовлена. Все это ляжет на стол главе региона».

Между тем, еще вчера, 20 мая, власти Челябинска заявили, что проблемные места складирования мусора ликвидированы в полном объеме.

«Все замечания по уборке территорий Челябинска, которые были высказаны главой города Владимиром Елистратовым на прошлой неделе, устранены. Об этом говорили сегодня, 20 мая, в рамках аппаратного совещания», – рассказали в пресс-службе администрации областного центра. Впрочем, видимо, у областного правительства есть другой список проблемных мест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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