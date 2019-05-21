В Челябинске такси сбило двух женщин на пешеходном переходе

Автомобиль такси сбил двух челябинок, переходивших дорогу по «зебре».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 20 мая около 7:00 на улице Агалакова в Ленинском районе Челябинска.

Водитель автомобиля с символикой одного из агрегаторов такси не пропустил двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу. ДТП попало на камеру наружного наблюдения.

На записи видно, как в двух женщин, начавших переходить дорогу по «зебре», врезается автомобиль Datsun. От удара обе женщины отлетают от машины на несколько метров.

По данным отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска, в результате ДТП пострадали две женщины 44 и 55 лет. Обеим назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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