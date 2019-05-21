На магистралях Южного Урала стартовал ремонт мостов

Дорожники приступают к ремонту мостовых сооружений в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного строительства и транспорта Челябинской области, в ближайшее время дорожники приступят к ремонту следующих региональных объектов:
мост через р. Уй (а/д Южноуральск – Магнитогорск, км 81);
мост через р. Теча (а/д Бродокалмак – Сугояк, км 1);
мост через р. Ольховка (а/д Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск, км 59).
Работы будут выполняться в срок с мая по сентябрь 2019 года. Миндортранс Челябинской области призывать водителей быть внимательными при составлении маршрутов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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