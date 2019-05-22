В Магнитогорске ликвидирован крупный пожар

В Магнитогорске ликвидировали пожар в цехе по производству пластиковых панелей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о пожаре на территории цеха по изготовлению пластиковых панелей предприятия «Урал-Пласт» поступило вечером 21 мая.

Уже через 4 минуты первые пожарно-спасательные расчеты Магнитогорского гарнизона были на месте вызова. К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление. Погибших и пострадавших нет. Самостоятельно из здания вышли 16 человек.

После поступления сообщения о произошедшем, в район ЧП были направлены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Как показало время, оперативное сосредоточение в районе горящего цеха большой межведомственной группировки позволило минимизировать последствия пожара.

Прибывшие подразделения МЧС работали по повышенному номеру сложности, был организован штаб пожаротушения, сформированы звенья газодымозащитной службы. Основные усилия направили на скорейшую локализацию и ликвидацию горения. С поставленной задачей сотрудники МЧС справились.

В 20:15 пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, а в дальнейшем успешно ликвидирован. В район происшествия направлена лаборатория для замеров проб окружающего воздуха. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Всего на ликвидации последствий происшествия задействовано 103 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России – 50 человек и 11 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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