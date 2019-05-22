Общественники: ремонт фасадов в центре Челябинска угрожает жизни горожан

Активисты призвали власти устранить нарушения при ремонте фасадов в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники обратились в управление Ростехнадзора, министерство строительства и инфраструктуры, министерство социальной защиты региона и администрацию областного центра с просьбой принять меры безопасности при проведении ремонта фасадов в центре города. На четырех участках с высокой проходимостью рабочие штукатурят и красят стены, но ни о временных ограждениях, ни о страховочных поясах подрядчик не позаботился. Возобновить работы следует только после устранения нарушений, считают в организации.

Работы ведутся на многолюдных улицах, где ежедневно проходят тысячи горожан: на пешеходной Кировке, улице Коммуны и перекрестке улиц Ленина и Энгельса, у магазина «Детский мир». При этом ни один из участков не отмечен знаком приемки лесов и сертификатом безопасности. Строительные леса закреплены ненадежно, шаткая конструкция без перил и страховочной сетки, рабочие балансируют на досках без страховочных поясов. Место работ не ограждено даже лентой, никто не контролирует процесс снизу, возмущаются общественники.

«Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, обязаны пройти соответствующий инструктаж и получить допуск для выполнения таких работ. Мы просим проверить, были ли соблюдены эти требования. За последние семь лет около 30 процентов обрушений строительных лесов случилось из-за неправильной установки и недостатков самой конструкции. Основные ошибки, которые привели к чрезвычайному происшествию – использование некачественных элементов, слабые крепления, нарушение правил установки несущих компонентов, неправильное распределение нагрузки. Здесь налицо все эти факторы, при этом абсолютно не обеспечена безопасность работников и прохожих», – прокомментировал один из активистов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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