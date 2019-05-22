Уральские металлурги совершенствуют работу с поставщиками

ММК совершенствует систему снабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК и дочерняя структура немецкого концерна Siemens AG – ООО «Сименс» – заключили договор на поставку электротехнического оборудования сроком на три года.

Совместная работа компаний будет организована через интернет-магазин ООО «Сименс» – Industry Mall. В нем технические специалисты ММК с помощью конфигуратора смогут самостоятельно выбирать необходимое оборудование и добавлять к нему новые функции: дополнительные системы защиты, дополнительные датчики для двигателей и т.д.

Все операции по формированию заказов с использованием системы электронного документооборота «Диадок» теперь займут не более двух суток, тогда как в обычном режиме согласование и подписание спецификаций с поставщиками составляет две-три недели. Новая система работы ПАО «ММК» с компанией ООО «Сименс» позволяет техническим специалистам Магнитки заказывать новые модели оборудования с улучшенными характеристиками и согласовывать чертежи в режиме онлайн. Технические специалисты двух компаний смогут контактировать в системе напрямую, что будет способствовать достижению наилучшего результата, удовлетворяющего требованиям обеих сторон.

В рамках трехлетнего договора зафиксированы скидки по каждой группе товарных позиций. Специалисты немецкой компании провели тренинг по обучению и подключению ресурсов технических специалистов цехов-заказчиков ПАО «ММК» напрямую к системе ООО «Сименс». В процессе реализации проекта к данной системе были подключены 82 технических специалиста ММК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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