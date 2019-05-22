В Миассе неисправная газовая плита едва не привела к трагедии

В Миассе ликвидировали утечку газа в многоквартирном жилом доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», трагедии удалось избежать благодаря бдительности жильцов многоквартирного дома в Миассе.

Сообщение о запахе газа в доме №49 по улице 8 Июля поступило в аварийную службу филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Миассе 21 мая в 11:41.

На месте специалисты газовой организации с помощью газоанализатора обнаружили утечку из замочной скважины одной из квартир. Загазованность составила 0,12% (при концентрации газа 1% необходима эвакуация жителей). Жильцы в квартире отсутствовали.

Газовикам пришлось отключить газоснабжения стояка, от которого питаются 4 квартиры. Когда появились хозяева загазованной квартиры, выяснилось, что заклинило кран на газовой плите и необходима его замена. При этом договор на техническое обслуживание газового оборудования у собственников помещения отсутствует. Соответственно обслуживание газопотребляющего оборудования специалистами газовой компании не производилось.

В 14:20 газоснабжение жилого дома было восстановлено, за исключением квартиры виновников происшествия. Специалисты газораспределительной организации установили заглушку на газовую подводку. Для возобновления газоснабжения собственникам помещения необходимо устранить неисправность за счет собственных средств, а также оплатить расходы газовой компании за проведение работ по приостановлению и возобновлению подачи газа в многоквартирный дом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.05.19

Уральские металлурги совершенствуют работу с поставщиками. / Общественники: ремонт фасадов в центре Челябинска угрожает жизни горожан. / В Магнитогорске ликвидирован крупный пожар. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»