«Последние звонки» пройдут в Челябинске под усиленным контролем полиции

Полиция усиливает контроль в Челябинске на время проведения «Последних звонков».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, в период с 22 по 25 мая в образовательных учреждениях города пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в которых примут участие около 14 тысяч 500 выпускников.

Для обеспечения охраны общественного порядка в каждом учебном заведении во время проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции. С целью обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах вблизи образовательных учреждений сотрудниками ГИБДД будут осуществляться распорядительно-регулировочные действия. В городских парках и скверах города Челябинска будут дежурить дополнительные наряды полиции, а также представители частных охранных предприятий, добровольных народных дружин и казачества.

С директорами учебных заведений проведено совещание, на котором рассмотрен вопрос о сопровождении больших групп выпускников членами родительского комитета и классными руководителями к местам празднования, а также алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Управлением МВД России по Челябинску в администрацию города внесено предложение о запрете реализации алкогольной продукции в торговых точках, расположенных вблизи образовательных учреждений, парках и скверах на период проведения последних звонков.

Сотрудники полиции напоминают будущим выпускникам, а также их родителям: в случае выявления в общественных местах подростков в состоянии алкогольного опьянения, родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности. Также полицейские напоминают, что за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность, а за неоднократную реализацию – уголовная.

Челябинск, Виктор Елисеев

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