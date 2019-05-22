Терапевт из Коркино ответит в суде за смертельный рецепт

Врач из Коркино предстанет перед судом за смерть пациентки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Коркино утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия женщина в марте 2018 года, являясь врачом-терапевтом МУЗ «Городская больница пос. Роза», зная, что пациентка страдает бронхиальной астмой средней степени тяжести, назначила ей лечение в виде одновременного приема двух лекарственных препаратов, которые согласно инструкции по применению прямо противопоказаны в любой дозировке при любой форме бронхиальной астмы в силу опасности спазма бронхов различной степени тяжести, в том числе тяжелой с летальным исходом.

Пациентка по назначению врача-терапевта приняла указанные лекарства, после чего бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в реанимацию, где скончалась, несмотря на проведение необходимых мероприятий.

Согласно заключению комиссии судебных экспертов, смерть пациентки наступила в результате нарушения функции сердечно-сосудистой системы, вызванной одновременным приемом двух назначенных препаратов.

Уголовное дело направлено в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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