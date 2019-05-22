Прокуратура потребовала уволить замглавы уральского района, обвиняемого в получении взятки

Прокурор Чесменского района потребовал уволить заместителя главы района в связи с утратой доверия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в следственном отделе СКР по Троицку расследуется уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении заместителя главы Чесменского района.

По версии следствия обвиняемый, в чьи должностные обязанности входило заключение муниципальных контрактов, получил 480 тысяч рублей за подписание договора с одним из предпринимателей, осуществляющим деятельность на территории Чесменского района.

При изучении прокурором материалов уголовного дела установлено, что обвиняемый в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции не принял мер к предотвращению конфликта интересов. «Письменное уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, представителю нанимателя не направил. Напротив, способствовал его возникновению – лично получил денежные средства за совершение действий в пользу взяткодателя, используя при этом свои служебные полномочия, – объяснили в надзорном ведомстве. – Эти действия дают основания для утраты доверия к работнику со стороны работодателя, что является обстоятельствами, влекущими расторжение трудового договора по инициативе работодателя».

Прокурором района главе внесено представление с требованием о расторжении трудового договора с заместителем и увольнению в связи с утратой доверия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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