В Челябинске маршрутка врезалась в легковушку: есть пострадавшие

Челябинка пострадала в аварии с маршруткой.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел 21 мая в 17:50 в на улице Салютная.

38-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат Дукато», следовавшим по маршруту №19, не выдержал безопасную дистанцию и произвел столкновение с впереди идущим автомобилем «Киа Рио» под управлением 32-летней автоледи.

От удара легковушка вылетела на газон. У микроавтобуса серьезно пострадал перед. Находившаяся за рулем «корейца» челябинка была госпитализирована с повреждениями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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