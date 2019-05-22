Восемнадцать проблемных домов Челябинска достроят до конца 2020 года

В течение двух лет будут сданы 18 домов, строящихся с привлечением средств дольщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер вчера, 21 мая, во время осмотра челябинских «долгостроев» обозначил сроки решения проблемы дольщиков 18 домов. В течение 2019-2020 годов свои квартиры получат люди, вложившие средства в строительство домов компаниями ООО «Гринфлайт», ООО «Речелстрой», ООО «Град» и ООО «Возрождение».

«Я обращаю внимание всех застройщиков, особенно тех, чьи объекты имеют высокую степень готовности: надо повернуться к людям лицом, взять и решить проблему – достроить дома. Сейчас эта работа не ведется, и это меня абсолютно не устраивает, будем жестко разбираться, – подчеркнул Алексей Текслер. – Есть и положительный пример, мы были сегодня на объектах компании «Гринфлайт», с директором есть четкая договоренность: до августа людям будут переданы ключи. Видно, что вопросы решаются. Работа ведется по всем 56 проблемным объектам в Челябинской области, это порядка 4,5 тысяч дольщиков, которые не могут годами получить свои квартиры. По 18 домам уже есть конкретные решения, они будут сданы в ближайшие два года. По ряду объектов продолжаем переговоры с инвесторами».

Глава Челябинской области ознакомился с текущей ситуацией на строительной площадке ЖК «Бриз». Застройщик ООО «СтройДом», который относится к группе компаний Александра Сребрянского, возводит в областном центре семь многоквартирных домов. Всего в жилом комплексе заключено 459 договоров долевого участия в строительстве. На сегодняшний день высокую степень готовности имеет всего один дом №5.1 первой и второй строительной очереди. Алексей Текслер на встрече с дольщиками ЖК «Бриз» обозначил, что работы на многоэтажке №5.1 будут завершены при содействии Фонда поддержки дольщиков и заемщиков АО ЮУ КЖСИ. Также ведется работа с федеральными структурами и потенциальными инвесторами по завершению строительства остальных домов жилого комплекса.

По словам Алексея Текслера, за счет Фонда поддержки дольщиков и заемщиков также планируется осенью завершить строительство многоэтажки на улице Работниц, которую возводит ООО «Стройинвест». Объект имеет высокую степень готовности, но в течение нескольких лет застройщик не может завершить работы.

Глава региона также посетил жилой район «Академ Riverside», где ожидают свои квартиры 627 участников долевого строительства. Алексей Текслер на встрече с дольщиками микрорайона отметил, что до конца лета 2019 года граждане получат свои квартиры. Такое обязательство взял на себя застройщик после встречи с руководителем области. В апреле 2019 года сданы дома №33 и №102, куда будут переселять участников долевого строительства восьми объектов (№29, 46, 76, 77, 81, 82, 84, 93). С теми, кто не согласился на переезд, продолжается работа.

Отметим, что ранее в правительстве Челябинской области заявили о намерении решить проблемы каждого дольщика, даже если для того, чтобы «взбодрить» нерадивых застройщиков, придется прибегнуть к помощи силовых ведомств. «Перед правительством региона стоит важная задача – решить проблемы каждого дольщика. Ведется постоянная работа с каждым застройщиком, который ненадлежащим образом исполняет перед гражданами свои обязательства. Подобные встречи с участием правоохранительных органов, застройщика и ответственных лиц позволят гражданам решить все накопившиеся вопросы», – заявил на одной из встреч с дольщиками и.о. вице-губернатора региона Сергей Шаль.

Долгое время проблемами обманутых дольщиков занимался именно Сергей Шаль. Теперь в ее разрешение включился глава региона. Пауза между моментом вступления Алексея Текслера в должность главы области и большой личной встречей с дольщиками вполне естественна, отмечают эксперты. «Обращать внимание на самые острые проблемы и ситуации, когда люди оказываются в безвыходном положении ‒ это главное, что делает любой новый руководитель. Дольщики ‒ именно та категория, которой необходимо помогать, – отмечает политолог Андрей Лавров. – Первый месяц Алексей Текслер изучал каждый конкретный случай, в каждой ситуации совершенно разные проблемы. Вчерашняя поездка показывает, что решения уже претворяются в жизнь».

Челябинск, Виктор Елисеев

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