Известные челябинские олигархи Аристов и Антипов поделили активы

Челябинские олигархи Александр Аристов и Юрий Антипов разделили бизнес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские предприниматели Александр Аристов и Юрий Антипов, совладельцы ЧЭМК и агрофирмы «Ариант», поделили пищевые активы. Теперь агрофирма «Ариант» останется в ведении Юрия Антипова. Александру Аристову достанется винный холдинг «Ариант».

«Не так давно завершила работу швейцарская компания, которая оценивала активы «Арианта». В результате раздел имущества таков: мясной дивизион уходит Юрию Антипову, винный – Александру Аристову, – цитирует Znak.com собственный источник. – С поста руководителя агрофирмы «Ариант» уже смещен зять Аристова Александр Кретов, который возглавил «Центр пищевой индустрии Ариант», занимающийся алкогольными и безалкогольными напитками. Агрофирму возглавил сын гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского Евгений Ходоровский, ранее управлявший собственными ресторанами The Rules и «Два гвардейца».

Агрофирма «Ариант» – один из ведущих производителей свинины на Урале. Холдинг работает по замкнутому циклу (от выращивания зерна на корм до производства мяса и мясных изделий), а также сеть фирменных магазинов. История ее создания уходит в середину 1990-х годов. Тогда партнеры организовали производство колбас. Позднее у компании появились собственное поголовье (на сегодня в агрофирму входят несколько свиноферм), а также посевные площади.

Винный холдинг «Ариант» начал формироваться тогда же. Начиналось все с производства безалкогольных напитков и вина из чужих виноматериалов в Челябинске. Но уже в начале 2000-х годов компания начинает закрепляться в Краснодарском крае. На сегодняшний день она входит в число лидеров по площади виноградников в России.

Впрочем, основные доходы предпринимателям приносит далеко не пищевой бизнес. Предпринимателям принадлежат Челябинский электрометаллургический комбинат и завод «Кузнецкие ферросплавы» в Кемеровской области. Как и предприятия группы компаний «Ариант», они входят в состав Урало-Сибирской металлургической компании. По своим металлургическим активам Аристов и Антипов договорились не продавать принадлежащие им доли в ближайшие пять лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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