Дело о ДТП на южноуральской трассе с пятью погибшими направлено в суд

В суд направлено уголовное дело водителя фуры, угробившего пять человек на южноуральской трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий главного следственного управления регионального полицейского главка окончено расследование уголовного дела по факту ДТП, произошедшего 29 ноября 2018 года на территории Каслинского района.

Напомним, тогда на 107 километре автодороги «Подъезд к г. Екатеринбургу» управлявший автомобилем «Вольво» 23-летний водитель допустил выезд прицепа на полосу встречного движения. В прицеп врезались манипулятор «Тата», «Лэнд Ровер» и «ГАЗель». В результате аварии погибли 58-летний водитель «Лэнд Ровера», три его пассажира, 31, 21 года и 56 лет, а также управлявший манипулятором 36-летний мужчина.

По факту дорожно-транспортного происшествия следствием ОМВД России по Каслинскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В отношении водителя большегруза «Вольво» избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. 15 мая 2019 года ему было предъявлено обвинение.

В ходе расследования выяснилось, что фура виновника аварии была неисправна, а перевозимый ею груз был выше нормы на несколько тонн.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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