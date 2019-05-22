В Челябинске экс-полицейский предстанет перед судом за мелкие взятки

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского-кинолога УМВД России по Челябинску, обвиняемого в получении мелких взяток и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, челябинец в период октября 2018 – февраля 2019 годов, находясь в автомобиле, предназначенном для перевозки лиц, содержащихся под стражей, около здания Челябинского областного суда передавал заключенным за мелкие взятки спиртное и средства связи. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению 15 преступных эпизодов на сумму более 30 тысяч рублей.

Преступления выявлены сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику конвойной службы УМВД России по городу Челябинску об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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