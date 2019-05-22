В Челябинской области женщина упала со второго этажа торгового центра

В миасском торговом центре женщина пролетела со второго этажа на первый.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во второй половине дня 19 мая в торговом комплексе «Восток» в Миассе.

57-летняя продавщица одного из отделов, идя по второму этажу, провалилась и рухнула на первый этаж ТК, где приземлилась на территории супермаркета известной сети. «При падении женщина получила ушибы ног, рук, грудной клетки и черепно-мозговую травму, – цитирует медиков Telefakt. – Пострадавшая была госпитализирована в отделение травматологии городской больницы №2».

В настоящее время по факту инцидент полиция проводит доследственную проверку. По некоторым данным, женщина упала в техническое отверстие, скрытое листом фанеры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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