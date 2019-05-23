В Челябинске кондуктора троллейбуса госпитализировали с рабочего места

Кондуктору челябинского троллейбуса стало плохо на рабочем месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 22 мая в троллейбусе, следовавшем по маршруту №10.

Внезапно кондуктору стало плохо. Пассажиры троллейбуса вызвали скорую медицинскую помощь.

Как рассказали в ООО «ЧелябГЭТ», у женщины проблемы с сердцем. В настоящее время она находится в больнице. Предприятие держит на контроле её состояние.

После госпитализации кондуктора троллейбус продолжил работу и возил пассажиров бесплатно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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