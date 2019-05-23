российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 мая 2019, 10:47 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

На Челябинском металлургическом комбинате погиб рабочий

Следователи выясняют обстоятельства смерти рабочего ЧМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла ночью 21 мая. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

«В 22:50 на верхней площадке толкателя вагоноопрокидывателя ЦСДО было обнаружено тело старшего машиниста выгоноопрокидывателя без признаков жизни. Приехавшая на вызов в 23:10 бригада скорой помощи констатировала смерть», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи и сотрудники Ростехнадзора выясняют подробности ЧП. По предварительной информации, 30-летний мужчина погиб от удара током.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.19

В Челябинске кондуктора троллейбуса госпитализировали с рабочего места. / 23 мая ожидаются следующие события – Челябинск. / В Челябинской области женщина упала со второго этажа торгового центра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров