На Челябинском металлургическом комбинате погиб рабочий

Следователи выясняют обстоятельства смерти рабочего ЧМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла ночью 21 мая. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

«В 22:50 на верхней площадке толкателя вагоноопрокидывателя ЦСДО было обнаружено тело старшего машиниста выгоноопрокидывателя без признаков жизни. Приехавшая на вызов в 23:10 бригада скорой помощи констатировала смерть», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи и сотрудники Ростехнадзора выясняют подробности ЧП. По предварительной информации, 30-летний мужчина погиб от удара током.

Челябинск, Виктор Елисеев

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