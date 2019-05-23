Челябинца, обворовывавшего старушек под предлогом помощи, отправили в колонию

Житель Челябинска отправлен в колонию за хищение денежных средств у пенсионерок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 38-летнего ранее судимого горожанина виновным в кражах, совершенных с причинением значительного ущерба.

Установлено, что на протяжении 2018 года злоумышленник во дворах Калининского района Челябинска подходил к пожилым женщинам, идущим из магазина с тяжелыми сумками, предлагал свою помощь донести сумки до квартиры. Доведя их до квартиры, просил дать ему воды, и, воспользовавшись тем, что женщины уходили на кухню, оставаясь в коридоре квартиры, похищал из сумок кошельки с деньгами. У некоторых челябинок он похитил всю полученную пенсию.

Всего преступник похитил у 9 потерпевших свыше 170 тысяч рублей.

Суду горожанин объяснил, что занимался кражами, так как с имеющейся у него судимостью очень трудно устроиться на работу.

Учитывая рецидив преступлений, виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, он взят под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.19

На Челябинском металлургическом комбинате погиб рабочий. / В Челябинске кондуктора троллейбуса госпитализировали с рабочего места. / 23 мая ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»