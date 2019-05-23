В Челябинской области сотрудника ГИБДД поймали на взятке в 30 тысяч

В Челябинской области инспектора подозревают в получении взятки от бесправника.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сотрудник взвода ДПС ГИБДД регионального полицейского главка подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, в мае этого года подозреваемый получил взятку в 30 тысяч рублей от местного жителя, находившегося за управлением автомобилем и ранее лишенного права управления транспортным средством, за не привлечение того к установленной законом ответственности.
Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.
Полицейский признал вину в совершении преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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