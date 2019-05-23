В аэропорту Челябинска с самолета сняли пьяного дебошира

Жителя Екатеринбурга сняли с самолета в Челябинске за пьяный дебош.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска поступило сообщение о том, что на борту прибывшего из Антальи самолета находится авиадебошир.

Полицейские доставили пассажира, который нарушал общественный порядок, в дежурную часть. Установлено, что 40-летний житель города Екатеринбурга во время полета мешал своим поведением работе экипажа и использовал нецензурную лексику.

В отношении уральца составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.19

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