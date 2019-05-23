В Челябинской области отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим на Южном Урале закончен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал и.о. председателя правительства Челябинской области Виктор Мамин. Документ опубликован на официальном сайте регионального кабмина.

Напомним, особый противопожарный режим власти Южного Урала ввели в области в начале мая. Спустя две недели чиновники заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами. На тот момент с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда региона было ликвидировано 312 лесных пожаров на площади 7718 гектаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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