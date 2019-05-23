Протекающая крыша обошлась управляющей компании из Челябинска в четверть миллиона рублей

В Челябинске управляющая компания заплатит в 250 тысяч рублей за протекающую крышу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска провело проверку по обращению местного жителя о затоплении квартиры с кровли дома.

«Установлено, что у жильца верхнего этажа многоквартирного дома №1 по улице Калинина на протяжении двух лет топит коридор квартиры в результате протечек с крыши», – констатировали в прокуратуре.

Многоквартирный дом находится в управлении ООО «ДЕЗ Калининского района». Но, в нарушение требований Жилищного кодекса, управляющая компания не приняла все необходимые меры по надлежащему содержанию общего имущества в здании.

По результатам проверки в отношении ООО «ДЕЗ Калининского района» возбуждено дело об административном правонарушении по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Постановлением мирового судьи судебного участка №8 Калининского района Челябинска управляющая компания оштрафована на 250 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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