Протекающая крыша обошлась управляющей компании из Челябинска в четверть миллиона рублей

В Челябинске управляющая компания заплатит в 250 тысяч рублей за протекающую крышу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска провело проверку по обращению местного жителя о затоплении квартиры с кровли дома.
«Установлено, что у жильца верхнего этажа многоквартирного дома №1 по улице Калинина на протяжении двух лет топит коридор квартиры в результате протечек с крыши», – констатировали в прокуратуре.
Многоквартирный дом находится в управлении ООО «ДЕЗ Калининского района». Но, в нарушение требований Жилищного кодекса, управляющая компания не приняла все необходимые меры по надлежащему содержанию общего имущества в здании.
По результатам проверки в отношении ООО «ДЕЗ Калининского района» возбуждено дело об административном правонарушении по факту осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Постановлением мирового судьи судебного участка №8 Калининского района Челябинска управляющая компания оштрафована на 250 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 23.05.19
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