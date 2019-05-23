«Оказали честь»: проект сквера у ЮУрГУ «позаимствовали» у европейских архитекторов

Авторов проекта сквера у ЮУрГУ обвинили в плагиате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект сквера напротив Южно-Уральского государственного университета, представленный на днях, оказался почти полной копией двора офисного комплекса в Чехии. Об этом сообщили члены инициативной группы «Челябинский урбанист».

«Компания «УралНИИСтромПроект» выиграла тендер на создание проекта благоустройства. Ее директор Василий Важенин сказал, что «были задействованы 10 архитекторов, которые день и ночь рисовали». Наш подписчик прислал ссылку на портфолио архитектурного бюро cigler marani architects, которые разработали благоустройство в Праге. Проекты совпадают вплоть до расположения скамеек», – написали они на своей странице в социальных сетях.

Изображение из сообщества «Челябинский урбанист»

Подобная практика крайне порочна, уверены общественники. Кроме того, у мэрии могут возникнуть проблемы из-за нарушения авторских прав зарубежного архитектурного бюро или прав их заказчика.

Впрочем, сам Василий Важенин не видит в плагиате ничего страшного. Более того, он уверяет, что таким образом челябинские архитекторы оказали честь своим европейским коллегам. «Мы и не скрывали того, что этот дизайн был скопирован с удачного дизайна, реализованного в Праге, – прокомментировал он заявление урбанистов. – Я думаю, достаточно глупо считать, что это можно как-то скрыть, или мы рассчитывали, что об этом никто никогда не узнает. Он удачно вписывался в контекст, отображал ситуационные требования и имел сбалансированную идею. Мы осознанно шли на копирование этого участка в целях анализа и интерпретации качественной среды в нашем городе. Чтобы у нас появился качественный уголок, как в Праге. Думаю, для любого уважающего себя архитектора это честь, когда его дизайн копируют. Будем считать это реверансом к бюро, которое разработало оригинальный дизайн».

Впрочем, далеко не всех горожан устроило такое объяснение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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