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Четверг, 23 мая 2019, 15:43 мск

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Владимир Путин вручил председателю совета директоров ММК орден Александра Невского

Президент России Владимир Путин вручил Виктору Рашникову орден Александра Невского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Президент России Владимир Путин вручил Виктору Рашникову, председателю совета директоров ПАО «ММК», орден Александра Невского.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»,– говорится в президентском указе о присвоении Виктору Рашникову этой высокой государственной награды.

Обращаясь к президенту страны и участникам торжественной церемонии, Виктор Рашников сказал: «Воспринимаю эту награду как высокую оценку трудовых успехов всего коллектива Магнитогорского металлургического комбината. Магнитка будет и впредь укреплять свои флагманские позиции в России и достойно представлять нашу страну в масштабах мировой металлургической отрасли».

Виктор Рашников родился в Магнитогорске в 1948 году. Его трудовой стаж на ММК превышает полвека – он работает на Магнитогорском металлургическом комбинате с 1967 года. Виктор Рашников – доктор технических наук, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетный гражданин Челябинской области и города Магнитогорска, возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета Благотворительного фонда «Металлург» и президентом хоккейного клуба «Металлург».

Челябинск, Виктор Елисеев

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