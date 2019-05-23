В Челябинске задержали застройщика, с дольщиками которого встречался глава региона

В Челябинске задержали владельца группы строительных предприятий Александра Сребрянского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генеральному директору ЖК «Бриз», предпринимателю Александру Сребрянскому предъявлено обвинение о мошенничестве в особо крупном размере.

«Возбуждено дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Это второе уголовное дело, связанное со средствами дольщиков. Предпринял попытку сбежать за границу, уничтожить свой паспорт, когда это стало известно, его закрыли на двое суток, – цитирует «Первый областной» собственный источник. – Решается вопрос о мере пресечения».

Напомним, 21 мая с дольщиками ЖК «Бриз» встречался руководитель области Алексей Текслер. Глава региона крайне нелицеприятно отозвался о застройщике. «Понятно, что инвестор, застройщик, господин Сребрянский бегает, – заявил Алексей Текслер. – У нас, кстати, 27 объектов этого господина, и проблемы не решаются. И меня это устраивать не будет. Я всех застройщиков предупредил, со многими пообщался, что надо брать и решать вопросы, тем более там, где нужно сделать последний шаг».

Александру Сребрянскому принадлежат несколько строительных компаний, возводивших дома в Челябинске и Копейске на средства дольщиков. По версии следствия, ущерб участникам долевого строительства превышает 86 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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