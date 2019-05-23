Аукцион по ремонту дорог в Челябинске остановили в третий раз

Антимонопольщики в третий раз приостанавливают аукцион на ремонт челябинских автодорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в связи с поступлением в антимонопольную службу жалобы ООО «ИнПрофСтрой» (Московская область) аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Челябинска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вновь приостановлен.

Напомним, заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства Челябинска. Начальная цена контракта – 827 миллионов рублей.

В жалобе подмосковной компании указано на сокращение сроков подачи заявок после внесения изменений в документацию об аукционе, а также неустановление дополнительных требований к участникам, которые должны предъявляться при проведении закупок отдельных видов работ, в том числе работ по ремонту объектов улично-дорожной сети г. Челябинска в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, по мнению авторов жалобы, организаторы торгов не исполнили требования и правила составления и оформления локальных сметных расчетов при обосновании начальной (максимальной) цены контракта проектно-сметным методом, а также нарушили требования законодательства при определении объекта закупки.

Компания просит признать жалобу обоснованной, аукционную документацию не соответствующей законодательству о контрактной системе, результаты проведения аукциона отменить.

Заседание комиссии Челябинского УФАС России назначено на 29 мая.

Напомним, что ранее антимонопольное ведомство уже дважды отменяло итоги данного аукциона: по жалобе ООО Торгово-промышленная компания «ЯКК» и по жалобе ООО «Контракт».

Челябинск, Виктор Елисеев

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