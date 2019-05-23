В Челябинской области отправили за решетку квартет наркодилеров

Ашинские наркодилеры, пойманные с полукилограммом «синтетики», отправятся в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, Ашинский городской суд признал четверых жителей города Сим виновными в незаконном сбыте наркотических средств.

Все они задержаны контрразведчиками в феврале 2018 года, в ходе обысков у них изъято около 500 граммов синтетических наркотиков.

«Квартет наркодилеров задумал обогатиться, приобретая крупную партию наркотических средств и сбывая их мелкими партиями. Наркотики преступники приобрели в соседнем Башкортостане, доставили их в родной город, расфасовали на мелкие части и планировали распределить в тайниках с целью последующего сбыта бесконтактным способом», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Уголовные дела расследованы следственными органами УФСБ и МВД.

Суд приговорил наркосбытчиков в зависимости от степени участия каждого к наказанию в виде лишения свободы сроком от 5 лет 6 месяцев до 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафам от 50 до 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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