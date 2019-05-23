Самые крутые слухи недели: в джазе только девушки

«Сама, сама, сама…»

Говорят, что столичные режиссеры предстоящих в ЧО выборов губернаторов настаивают на появлении в списке кандидатов дамы. От едроссов, эсеров, можно даже от коммунистов с лдпээровцами, можно даже самовыдвиженку. По этой причине аксакал местных парламентариев Владимир Мякуш «со товарищи» составил график бесед с потенциальными номинантками, в числе коих: Ольга Мухаметьярова (от Гартунга, естественно), Ирина Гехт (от партии власти, самовыдвиженкой идти не хочет категорически), Марина Поддубная (готова идти под любым флагом, весь вопрос – удастся ли этой экс-комсе самосохраниться в во властной среде и дальше), Наталья Котова (самовыдвиженка, при мощной, но не афишируемой поддержке РМК), Светлана Яремчук (самовыдвиженкой при поддержке кучи отставленных чиновников и элит). А еще столичные кукловоды (неглупые, судя по этой рекомендации) советуют местным спецам по подбору кадров найти в кандидаты какую-нибудь симпатичную девицу или даму бальзаковского возраста: мол, нужна для интриги, а то у вас все кандидаты обоих полов какие-то одинаково невзрачные.

Пока на роль принцессы присмотрели руководительницу местной ГТРК Евгению Дмитренко, а также держательницу риэлтерского бизнеса Елену Крикун. Но этих дамочек еще нужно уговорить пойти на политическую авантюру.

«Не администрация, а будуар…»

Меж тем, суровые представители челябинских элит как-то с недоверием воспринимают кадровые предпочтения врио – мол, слишком много женщин выдвигает, причем, никаких не креативных, а простых исполнительниц. И это они еще не знают, что экологического дедушку-министра намерены заменить его замом – Яной Куприковой, а на промышленность с экономикой двинуть одну из «лидерш современной России».

Впрочем, есть сплетня, что на эту должность прочат сына Валерия Гартунга – Андрея Валерьевича, гендиректора папиного (и вообще семейного) актива – ЧКПЗ, 1982 г.р.

Нежданчик

Говорят, что кроме выдвиженцев от «Яблоко» и «КПРФ» посоревноваться за родную любовь с врио решил сын отставленного губернатора – Алекс Дубровский. Он, якобы, реально полагает, что у его отца во время правления были единомышленники и даже поклонники административного таланта, и они теперь поддержат и сына, а, возможно, даже помогут победить на предстоящих губернаторских выборах.

Вторая производная

Кстати, о бывшем губернаторе. Говорят, к вороху его проблем, связанных с нарушениями, выявленными специалистами УФАС, добавились новые эпизоды. Например, предоставление его доверенным менеджером – тогда начальницей государственного ипотечного кредитования Натальей Салеевой двух госзаказов на сумму около 25 млн рублей компании сводного брата экс-губернатора Дмитрия Кравченко. И не исключено, что люди в погонах и дальше продолжат расследования, ибо Кравченко и К в течение родственного правления выиграли на госзакупках 33 млн рублей. С точки зрения права это, как говорят, вполне можно истолковать и как превышение должностных полномочий со стороны БД, и как нарушение антикоррупционного законодательства.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 23.05.19

В Челябинской области отправили за решетку квартет наркодилеров. / В Госдуме заговорили о преодолении вето СовФеда по закону о коллекторах. / Аукцион по ремонту дорог в Челябинске остановили в третий раз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»