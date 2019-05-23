Глава Южного Урала потребовал прояснить ситуацию с полигоном в Чишме

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер запросил документы по строительству полигонов ТКО в Чишме и Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оказалось, что объект в Чишме до сих пор находится на стадии проектирования. Между тем, в офисах компании, с которой власти Челябинской области заключили концессионное соглашение, на днях прошли обыски.

Что касается полигона ТКО в Магнитогорском кластере, то объект до сих пор не сдан в эксплуатацию.

В министерстве экологии Челябинской области заявляют, что ситуация находится под контролем чиновников, и сроки не нарушены. Более того, начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков заявил сегодня, что «само строительство много времени не занимает».

Напомним, ранее министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев не смог ответить, как складывается ситуация со строительством полигона в Чишме.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.05.19

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