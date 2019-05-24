В центре Челябинска на ходу вспыхнул троллейбус

В Челябинске загорелся троллейбус, полный пассажиров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 23 мая, около 17:00 на проспекте Ленина, в районе остановки «Центральный рынок». О произошедшем рассказали в сообществе «Челябинский транспорт».

Водитель троллейбуса увидел задымление в кабине. Как выяснилось впоследствии, из-за короткого замыкания загорелась проводка.

Сотрудник «ЧелябГЭТ» попросил пассажиров покинуть салон и самостоятельно потушил возгорание.

Дальнейшая судьба машины 2005 года выпуска неизвестна. Горожане не исключают, что ремонтировать троллейбус не будут, а пустят на запчасти. Впрочем, относительная новизна машины может убедить руководство перевозчика вернуть троллейбус в строй, уверены они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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