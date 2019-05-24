Южноуралец-арбалетчик получил срок за попытку запулить наркотики на зону

Житель Кыштыма осужден за попытку сбыта наркотика на территорию исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской области, Кыштымский городской суд признал местного жителя виновным в покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере.

В суде установлено, что в сентябре 2018 года у стен исправительной колонии работники полиции задержали автомашину, в которой находился мужчина с арбалетом, при помощи которого собирался перебросить наркотическое средство на территорию исправительного учреждения.

В суде обвиняемый вину в совершении преступления не признал, однако государственным обвинителем представлены доказательства причастности обвиняемого к попытке сбыта наркотического средства.

Судом виновному назначено наказание в виде 8 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также оперативными работниками установлено лицо, намеревавшееся приобрести наркотические средства на территории колонии, в отношении него уголовное дело рассмотрено в отдельном производстве, решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.05.19

В центре Челябинска на ходу вспыхнул троллейбус. / 24 мая ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: в джазе только девушки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»