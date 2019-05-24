Челябинцев и гостей города вновь приглашают проверить здоровье

Южноуральцев ждут очередные «здоровые» выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, на площади Революции продолжит свою работу интерактивный проект «Территория здоровья». Жители и гости города вновь получат возможность пройти медицинские обследования, а также задать вопросы врачам.

Второй уикенд организаторы площадки посвятили таким тематикам, как: «Соль + йод IQ сбережет» и «Будьте активными». В рамках этих акций посетители смогут в субботу пообщаться с эндокринологом, а в воскресенье получат рекомендации травматолога-ортопеда, ревматолога, врача по ЛФК. В связи с большим спросом в субботу продолжит свою работу передвижной маммограф, а в воскресенье общественное движение «Челябинск здоровый – Челябинск успешный» проведет бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе (начало в 12:00).

Напомним, что также традиционно в «поликлинике» под открытым небом посетители смогут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела. Помимо этого, врачи городского и областного центров медицинской профилактики, а также поликлиник города постараются дать необходимые рекомендации для улучшения здоровья жителей региона. А также каждый желающий сможет принять участие в викторинах, посвященных здоровому образу жизни, и получить призы.

Как отмечают организаторы, это уже вторые рабочие выходные проекта «Территория здоровья». 18 и 19 мая было проведено 1044 обследования, среди которых, наиболее популярными стали: экспресс-тестирование на ВИЧ – 273 человека, определение уровня сахара и холестерина в крови – 151 посетитель, флюорографию сделали 154 человека, а рекомендации терапевта получили 139 гостей.

Помимо заботы о своем здоровье посетители проекта смогли принять участие в донорской акции. Челябинская областная станция переливания крови принимала желающих сразу на двух площадках (мобильный пункт на площади Революции и в стационарных условиях). 18 мая донорами смогли стать 234 человека, пополнив банк крови на 123,3 литра.

«Территория здоровья» будет работать каждую субботу и воскресенье до 2 июня с 10:00 до 14:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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