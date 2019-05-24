В центре Челябинска в воскресенье закроют движение транспорта

В центре Челябинска временно ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в воскресенье, 26 мая, на время прохождения Крестного хода, посвященного Дню славянской письменности, будет ограничено движение транспорта по Свердловскому проспекту.

В 11 часов верующие выйдут из Свято-Симеоновского кафедрального собора на Свердловский проспект и прошествуют до храма Александра Невского на Алом поле, где крестный ход завершится праздничным молебном. На время шествия, с 11:30 до 12:15, будет приостановлено движение общественного и личного автотранспорта.

Челябинцев просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.

Афиша празднования Дня славянской письменности и культуры здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.05.19

Челябинцев и гостей города вновь приглашают проверить здоровье. / Южноуралец-арбалетчик получил срок за попытку запулить наркотики на зону. / В центре Челябинска на ходу вспыхнул троллейбус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»