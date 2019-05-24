В Челябинске у иномарки на ходу отвалилось колесо. Есть пострадавшие

Челябинка пострадала из отвалившегося колеса машины.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 23 мая, на улице Горького в Тракторозаводском районе областного центра.

У автомобиля «Хонда» на ходу отвалилось колеса, выкатилось на встречную полосу и врезалось в двигавшуюся в противоположном направлении «Ладу Ларгус». Отскочив после удара от отечественного авто, колесо ударило стоявшую на трамвайной остановке 43-летнюю женщину. Челябинка получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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