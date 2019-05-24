Глава региона потребовал уволить начальника управления дорожного хозяйства Челябинска

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер потребовал отставки начальника управления дорожного хозяйства города Александра Шабалина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Южного Урала Алексей Текслер раскритиковал работу руководства дорожным хозяйством областного центра.

Сегодня руководитель области проинспектировал работу дорожников в Советском районе Челябинска. Алексей Текслер напомнил о «пинг-понге» с Челябинским УФАС по поводу аукциона на проведение ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Напомним, проведение торгов уже три раза останавливалось антимонопольщиками. При этом, руководитель области разделил озабоченность УФАС.

Также глава региона возмутился тем, что ни разу не видел, как убираются тротуары. «Челябинцы гуляют по улицам, вынуждены видеть грязь, пыль и плохое состояние газонов. Это ужасно!» – прокомментировал Алексей Текслер.

По итогам инспекционной поездки глава Южного Урала поручил мэрии отправить начальника управления дорожного хозяйства Александра Шабалина в отставку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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